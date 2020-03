Due vittime in 24 ore, entrambe positive al Covid-19. Si aggrava il bilancio per la città di Fondi, dove ieri - in base ai dati Asl - il numero dei contagi da Coronavirus è salito a 53, con un incremento di tre persone rispetto al giorno precedente. Purtroppo non ce l'hanno fatta una donna di 75 anni, deceduta venerdì all'ospedale "San Giovanni di Dio", e un anziano di 81 anni che era ricoverato dall'inizio di marzo allo "Spallanzani". Si tratta della prima persona di Fondi risultata positiva al Covid-19. In entrambi i casi i due pazienti avevano delle patologie pregresse.

La donna di 75 anni era stata ricoverata il 14 marzo al "San Giovanni di Dio". Poi la positività al coronavirus tre giorni dopo e quindi la richiesta di spostare la paziente in un altro ospedale. Purtroppo, però, venerdì le sue condizioni si sono aggravate e la 75enne non ce l'ha fatta.

L'anziano di 81 anni era invece ricoverato allo "Spallanzani". Come si diceva, è stato il primo paziente di Fondi risultato positivo al Covid-19.

L'uomo aveva preso parte alla festa del centro anziani poi attenzionata dalla Asl, ma - a differenza di quanto trapelato nei primi giorni successivi alla notizia del contagio - non aveva avuto alcun contatto con ipotetici parenti provenienti dal nord Italia e più in particolare da Milano. Ieri le condizioni del paziente sono peggiorate e nel pomeriggio si è verificato il decesso.