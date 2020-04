Le elezioni comunali di Terracina e Fondi potrebbero essere rinviate al prossimo autunno. E' la decisione che sta maturando il Governo in merito all'emergenza Coronavirus che non permetterà quasi certamente di far svolgere il voto dei cittadini questa estate. Le elezioni amministrative erano in programma già questa primavera, tra aprile e maggio, e sono state rinviate a data da destinarsi. La soluzione che viene indicata con maggior certezza è quella dell'autunno 2020. E' stato uno dei temi affrontati questa mattina in un incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i leader delle opposizioni. il segretario federale della Lega, Salvini, la Presidente di Fratelli d'Italia, Meloni, il vicepresidente di Forza Italia, Tajani e Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, Giorgio Silli di Cambiamo. Per il governo, oltre al sottosegretario alla presidenza del consiglio Fraccaro, i ministri D'incà e Gualtieri.

Si sta valutando il rinvio delle elezioni regionali e amministrative.Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, informando le opposizioni nell'incontro a Palazzo Chigi. Il ministro Federico D'Incà, viene riferito, ha poi aggiunto che il voto, rinviato causa Coronavirus, si terrà verosimilmente in autunno. Per il referendum sul taglio parlamentari è già stato approvato il rinvio nel decreto Cura Italia, ma non ancora fissata una data.