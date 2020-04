Il Ministro per l'Agricoltura Teresa Bellanova fa tappa ad Aprilia per visitare il magazzino del Banco Alimentare del Lazio, realtà impegnata attivamente in questa fase di emergenza per l'epidemia di Coronavirus. Il Banco Alimentare si sta infatti occupando della raccolta di derrate alimentari e dell'approvvigionamento di numerosi enti no profit che si occupano di assistere le persone più fragili e maggiormente colpite dalla crisi in atto su tutto il territorio regionale. Questa mattina infatti la ministra ha voluto visionare il lavoro svolto presso la struttura che si trova sulla via Pontina (nel polo Culturaprilia), accompagnata dal presidente del Banco Alimentare del Lazio Giuliano Visconti e dal sindaco di Aprilia Antonio Terra. Presente anche il deputato Luciano Nobili. Il sindaco di Aprilia ha anche avuto modo di scambiare con la Bellanova alcune considerazioni in merito alla situazione attuale, offrendole anche una panoramica delle criticità che caratterizzano attualmente il comparto produttivo locale.

"La visita della Ministra è certamente un segnale di attenzione al mondo del volontariato e all'importante lavoro di recupero delle eccedenze di produzione agricola e industria alimentare svolto dal Banco Alimentare ad Aprilia – ha dichiarato Terra – questa mattina abbiamo potuto confrontarci anche sulle iniziative messe in campo dal Governo. Ho avuto modo di descrivere le difficoltà che sta affrontando il tessuto produttivo cittadino e in particolare le tante aziende agricole e il settore florovivaistico, che trova nel Mercato dei Fiori una delle sue espressioni più importanti con risvolti per l'intera Regione e anche oltre. Ho anche ribadito le richieste avanzate da Anci in questi giorni e le preoccupazioni sulla tenuta economica dei Comuni: i contributi arrivati fino ad oggi dallo Stato sono importantissimi, soprattutto per le iniziative in campo sociale, ma non basteranno a tenere in piedi a lungo i servizi garantiti dagli enti locali". Mentre il presidente del Banco Alimentare del Lazio, Giuliano Visconti, ha fatto appello alla generosità dei cittadini. "Rivolgiamo - spiega Visconti - un appello affinché questa emergenza diventi una occasione per accrescere la generosità delle aziende agroalimentari della nostra regione affinché si incrementino le donazioni di generi alimentari. Inoltre ci appelliamo ai singoli perché ciascuno secondo la proprie disponibilità e responsabilità, faccia la sua parte e sostenga economicamente l'attività che ogni giorno, da venti anni nel Lazio, portiamo avanti con il cuore".