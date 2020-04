La politica ai tempi del coronavirus si fa con le video-conferenze. Dopo quasi un mese di assestamento e considerato che difficilmente si tornerà a breve alla normalità, anche i partiti hanno deciso di affidarsi allo smart working: il primo a sperimentare questo tipo di sistema è stato il Partito democratico che ha svolto la direzione provinciale proprio in video conferenza.

«E' stato un primo esperimento positivo - spiega il segretario provinciale Claudio Moscardelli - La direzione ha visto la partecipazione dei consiglieri regionali Forte e La Penna, del Presidente della Provincia Medici e dei sindaci ed amministratori del Pd. Ci sono stati numerosi interventi. Abbiamo fatto il punto della situazione sulla sanità provinciale, la gestione delle risorse nei comuni, le problematicità sul lavoro, le imprese, le famiglie. Abbiamo concordato di proseguire la campagna di sostegno con donazioni dirette alla Asl per gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario al servizio dei cittadini e che svolgono comunque da sempre». Moscardelli spiega che il partito mantiene i contatti con la Regione e con la Direzione Generale della Asl per rappresentare le criticità e le problematiche degli operatori sanitari a cui va il nostro ringraziamento e totale sostegno per quanto fanno». In generale, secondo i dem, «la situazione della Provincia è sotto controllo compresa la situazione di Fondi». Moscardelli sottolinea come «i circoli del Pd operano a sostegno delle persone in ogni comune e abbiamo attivato contatti telefonici a cui i cittadini possono rivolgersi per avere informazioni e supporto per le criticità che vengono segnalate. Abbiamo deciso di potenziare il lavoro di comunicazione e di collegamento tra persone ed imprese per meglio promuovere e far conoscere le opportunità dei provvedimenti nazionali e regionali attivando una task force con le nostre risorse umane e professionali». Inoltre sono stati creati 4 gruppi di lavoro su sanità, economia e lavoro, enti locali ed Europa.

Anche i prossimi appuntamenti saranno "virtuali". «A fine aprile avremo due giorni di Assemblea Virtuale a cui parteciperanno esponenti nazionali e regionali del Pd e del Governo» conclude il segretario Claudio Moscardelli.