«Dovremmo far finta di discutere ed approvare un bilancio che risulta lontano anni luce dalla città su cui deve intervenire e che, a questo punto risiede sulle nuvole». Non ha dubbi la capogruppo del Pd Nicoletta Zuliani che spiega la posizione del partito e le ragioni della scelta di non presentare emendamenti alle soglie della discussione in consiglio comunale del bilancio di previsione 2020-2022 giovedì 16 aprile. «Questo bilancio ha l'unico obiettivo di porre le condizioni per il disbrigo delle pratiche senza ricorrere ai dodicesimi, prassi che, in assenza di fondi certi approvati, si basa sull'utilizzo delle somme stanziate l'anno precedente e ne fraziona per 12 l'ammontare per ogni capitolo e lo spende di mese in mese: condizione certamente limitante e che impedisce di operare secondo le esigenze che abbiamo oggi. Per approvare somme certe che garantissero un lavoro agli uffici senza ricorrere ai dodicesimi, la giunta Coletta ha preferito andare avanti e portare in approvazione un bilancio già vecchio e con presupposti oggi non più esistenti».