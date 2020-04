Il primo consiglio comunale di Latina in videoconferenza sulla piattaforma webex in linea con le restrizioni dell'emergenza coronavirus si è aperto questa mattina alle 11, ma si è bloccato per due volte per problemi tecnici, l'ultima pochi minuti fa. Dopo difficoltà di audio e collegamento per alcuni consiglieri, alle 12.30 la seduta riunita sul bilancio di previsione si è interrotta per disguidi tecnici a causa di una sovraccarico della linea a livello regionale. Nel momento in cui il consiglio si è interrotto si stava discutendo della proposta di deliberazione di presa d'atto della delibera di giunta riguardante il differimento delle scadenze di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e tassa di occupazione spazi e aree pubbliche. Su questo punto i consiglieri Miele e Carnevale hanno chiesto il differimento della sospensione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, ora prevista fino all'1 giugno, fino ad ottobre e contestualmente l'annullamento dei mesi relative al periodo di chiusura delle attività. L'assessore al bilancio Proietti ha spiegato che per fare questo passaggio bisogna recuperare i compensi da altre entrate, ma che avrebbe verificato con gli uffici la fattibilità della proposta in merito soprattutto al punto del differimento. Durante la seduta molti consiglieri non sono riusciti ad entrare, il consigliere Alessandro Calvi si è recato in Comune per risolvere il problema. Sono al lavoro una squadra di tecnici comunali per capire come ripristinare il servizio. Se per il consigliere Dario Bellini si potrebbe continuare e procedere con il voto su questa delibera per poi sospendere, per l'opposizione non sarebbe giusto perché chi ha fatto dichiarazione di voto non può votare. Poi bellini ha chiarito meglio il suo intervento spiegando di essere d'accordo nel sospendere subito. In apertura di seduta il sindaco Damiano Coletta ha fatto un intervento rivolto alla città. "Oggi è il primo consiglio comunale dell'emergenza coronavirus - ha detto - mi rivolgo alla città, stiamo vivendo una esperienza durissima la più difficile della nostra storia, ringrazio la comunità di Latina per il sacrificio dell'isolamento che ci ha messo a dura prova su tanti livelli, e tutti i sindaci che hanno visto i loro comuni colpiti, Latina sta vivendo questa esperienza con dignità, questa consapevolezza deve darci la speranza che riavremo la libertà di tornare a vivere la nostra vita". La seduta ora è interrotta e non si sa quando potrà riprendere.