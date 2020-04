"La fine delle restrizioni imposte a Fondi, dichiarata zona rossa a causa dell'eccessivo numero di contagiati da Covid-19 e finita all'attenzione delle cronache nazionali, rappresenta una buona notizia e un momento importante non soltanto per la città del sud pontino ma per l'intera provincia di Latina".

Lo dichiarano il presidente della Provincia Carlo Medici e il vice presidente Vincenzo Carnevale che nelle ultime settimane hanno seguito da vicino e in costante contatto l'evolversi della situazione sin da quando il Coronavirus è esploso tanto da richiedere l'adozione di misure estreme.

"E' stato un periodo difficile sia per i cittadini che per gli operatori commerciali – spiegano Medici e Carnevale – ma nonostante le cautele doverose imposte dalla legge anche il Mof ha continuato ad operare fornendo un servizio essenziale non soltanto al nostro territorio ma a tutta l'Italia in una fase critica. Oltre a sottolineare l'ottimo esempio che Fondi ha offerto nella gestione di questa dolorosa emergenza grazie al comportamento dei residenti e dell'amministrazione comunale è intenzione della Provincia, non appena questo sarà possibile e quando la vita quotidiana del territorio tornerà alla normalità, scegliere proprio Fondi come sede della prima importante cerimonia pubblica ufficiale di questo ente. Un atto doveroso – concludono – nei confronti di una città che con determinazione e forza d'animo è riuscita a superare una delle fasi più dure della sua storia dal dopoguerra a oggi".