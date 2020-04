È stato votato questa sera in consiglio comunale a Formia il maxi emendamento da un milione di euro per l'emergenza coronavirus.

"ll fondo è stato denominato 'post fata resurgo', simbolo della rinascita della città", ha commentato il sindaco Paola Villa. Previsti aiuti alle famiglie ed alle imprese. Votato da tutti i presenti eccetto il consigliere del PD Claudio Marciano: "Quel fondo non poggia su basi solide, sarebbe stato opportuno prima sentire i corpi sociali per capire le priorità", ha detto Marciano. E quella di ieri è stata una seduta insolita. Consiglio comunale a porte chiuse, sala Ribaud quasi vuota con pochi consiglieri collegati con altri in videoconferenza