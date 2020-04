Il vice sindaco di Ardea e assessore ai Servizi sociali, Morris Orakian, si è dimesso dal suo incarico. Nelle scorse ore ha inviato una mail con posta certificata al Comune rimettendo l'incarico nelle mani del sindaco. Al momento non sono chiare le cause che hanno portato alla decisione, nel corso della giornata non si esclude che possano essere apprese ulteriori notizie. Al momento, dunque, la Giunta resta formata dagli assessori Ulderico Querini e Sonia Modica, oltre al sindaco Mario Savarese.