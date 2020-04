"La Camera oggi ha negato il sostegno alle piccole attività del settore extra alberghiero - a dichiararlo Raffaele Trano, presidente della Commissione finanze alla Camera - Il turismo è uno tra i settore economici più pesantemente colpiti dalla crisi generata dall'emergenza coronavirus. Il Governo ha assicurato sin dall'inizio che nessuno sarebbe stato lasciato indietro e sto anche io lavorando affinché possa essere raggiunto tale obiettivo. Trovo quindi inaccettabile che non venga lasciata neppure aperta una porta per i fondamentali aiuti necessari alle attività di affittacamere, case vacanze e bed & breakfast, operatori turistici che in tante province italiane, a partire da quella di Latina, da Pasqua in poi hanno perso tutte le prenotazioni e che sono alle prese con una stagione estiva fortemente compromessa. Si tratta di attività in larga parte esercitate in forma non imprenditoriale, che svolgono un ruolo importante nel nostro sistema turistico e che sinora tanto hanno anche contribuito alle entrate dello Stato, ma per cui non sono state previste forme di sostegno nel Cura Italia. Ho cercato di presentare un emendamento, che ho dovuto ritirare essendo il Cura Italia sostanzialmente blindato. A quel punto ho presentato un ordine del giorno, per impegnare il Governo ad adottare altre iniziative normative per includere le attività del settore extra alberghiero, organizzate anche non in forma di impresa, tra quelle che godono dei vantaggi previsti nel Cura Italia. Ma oggi la Camera lo ha respinto. Questo mi fa pensare che non c'è volontà di aiutare tali realtà neppure con i prossimi decreti, nonostante in tanti parlino di sostegno al settore turistico. Non è tollerabile e mi batterò affinché veramente nessuno resti indietro".