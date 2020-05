Mobilitare le competenze del territorio per dare risposte immediate e concrete di fronte a un comparto commerciale ed economico completamente fermo, mettere al servizio della città la tecnologia e la competitività di aziende protagoniste sul mercato internazionale. E' la proposta del consigliere e capogruppo del Gruppo Misto Olivier Tassi già portata al Tavolo per Latina voluto dal sindaco per trovare soluzioni alla crisi economica. Tassi si è messo a disposizione per contattare imprese che mettano a servizio della città la loro consulenza per intercettare i bandi pubblici con più facilità e con progetti realizzabili, e per sfruttare tecnologia e innovazione in modo mirato e, soprattutto rapido in un periodo nel quale tante aziende rischiano di chiudere. "Nei primi incontri del tavolo Patto per Latina – spiega Tassi - in cui si sono consultate le parti sociali ed il mondo produttivo, è stato lanciato un grido di allarme sull'emergenza economica con la richiesta di provvedimenti immediati per far fronte alle difficoltà di cittadini ed imprese, provvedimenti su cui Assessori e rappresentanti dei Gruppi consiliari stanno già lavorando. Dal tavolo è emersa anche una forte preoccupazione per il "dopo", tutti sono consapevoli che nulla sarà come prima e alcuni settori saranno più colpiti degli altri dalla crisi. I rappresentanti delle imprese e dei sindacati hanno sottolineato come sia importante intercettare i finanziamenti regionali, nazionali ed Europei per migliorare la competitività delle aziende e salvaguardare l'occupazione. La tecnologia gioca un ruolo decisivo in tutti i settori produttivi e nei servizi, ma occorre fare squadra, la maggior parte dei bandi europei e regionali chiedono di presentare progetti, per i quali occorrono molte competenze: quelle di settore delle imprese, quelle tecnologiche, quelle amministrative. Un fattore decisivo sarà anche il tempo, per avere successo ed essere pronti a rispondere ai bandi, con scadenze spesso molto ristrette, deve essere costruita in anticipo una collaborazione tra i vari attori pubblici e privati". Per questa ragione Tassi ha chiesto ad alcune delle principali aziende informatiche della nostra città la loro disponibilità a condividere le loro competenze con il tavolo Patto per Latina, per affiancare le imprese in questo difficile e cruciale periodo di cambiamento. Tra le aziende contattate e che hanno dato la loro disponibilità ci sono il gruppo Axed, la società Futuryng e la società Panservice.