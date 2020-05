Il presidente del consiglio comunale di Sermoneta, Antonio Di Lenola, ha firmato nei giorni scorsi il decreto che permetterà all'ente di organizzare le riunioni del consiglio comunale e quelle delle commissioni consiliari permanenti in streaming, per evitare assembramenti all'interno dell'aula conciliare e del palazzo comunale in generale.

La nota firmata dal presidente della massima assise cittadina permette, di fatto, lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza, web-conference, audioconferenza e con altri mezzi che la tecnologia mette a disposizione. La modalità telematica permetterebbe la presenza di sindaco, segretario verbalizzante e dell'intero consiglio alla riunione, garantendo compartecipazione e contemporaneità delle decisioni che verranno prese dall'assise.

Nel decreto si precisa che le strumentazioni dovranno assicurare la massima sicurezza possibile del sistema, la possibilità di accertare l'identità dei componenti dello stesso consiglio e, soprattutto, consentire ai partecipanti di intervenire nella discussione rispettando modalità e tempistiche gestite dal presidente ed effettuare votazioni palesi sui punti posti all'ordine del giorno.