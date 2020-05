Dopo due mesi il Consiglio regionale del Lazio è tornato a riunirsi nell'Aula di via della Pisana. I consiglieri regionali hanno in discussione un solo punto all'ordine del giorno, quello relativo alle nuove regole da seguire per lo svolgimento di commissioni e Consiglio a distanza, ossia in forma telematica.

I consiglieri regionali, guidati dal presidente Mauro Buschini, hanno preso posto distanziandosi l'uno dall'altro all'interno dell'emiciclo di via della Pisana. Con l'approvazione del regolamento, le sedute di commissione, ad esempio, potranno svolgersi o in forma interamente telematica oppure mista, con una parte dei consiglieri in aula e un'altra collegata a distanza.