Questo pomeriggio il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan ha ricevuto i rappresentanti locali delle associazioni dei venditori ambulanti Fivag Cisl e Ascom Confcommercio per fare il punto sulla situazione dei mercati a Cisterna. Ripartito con successo e nella massima sicurezza quello del mercoledì, l'amministrazione comunale – rappresentata nella riunione anche dal Vicesindaco Vittorio Sambucci e dagli assessori Claudio Papacci e Gildo Di Candilo – ha comunicato la sua intenzione di riaprire presto anche quello del sabato in Centro. L'indirizzo è quello di partire già da sabato 16 maggio, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e attraverso uno scrupoloso contingentamento.

Inoltre, si è ribadita la volontà di annullare la TOSAP (la tassa per l'occupazione del suolo pubblico) per l'anno 2020 sia per i commercianti in sede fissa che per gli ambulanti.

"E' stato un incontro molto proficuo – ha commentato il Sindaco –. Vogliamo continuare ad essere vicini anche a questa categoria che sta patendo come tante altre gli effetti della crisi sanitaria ed economica. Sulla TOSAP avevamo deciso già un mese fa, quindi oggi lo abbiamo solo ribadito. Mentre sul mercato del sabato ho chiesto agli uffici uno sforzo maggiore per ripristinarlo il prima possibile. Se non vi fossero le condizioni di sicurezza nella sua sede storica di piazza Santi Pietro e Paolo, possiamo spostarlo nel parcheggio antistante il palazzo comunale. L'importante è ripartire quanto prima e farlo in sicurezza".

Con la "Fase 2" dell'emergenza Coronavirus, possono ripartire alcuni interventi programmati per la città. Inizieranno lunedì prossimo e si protrarranno fino al 15 maggio i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale della cosiddetta Circonvallazione urbana interna. L'intervento interesserà il tratto stradale compreso da via Leonardo da Vinci fino a via Benedetto Croce compresa.



Al fine di poter rendere sicura ed agevole l'esecuzione dei lavori e allo stesso tempo predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenti a cose e persone, il Comando di Polizia Locale ha emesso un'ordinanza per la regolamentazione provvisoria della circolazione veicolare.

Nel dettaglio è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito dalle ore 7.00 alle ore 18.00 dei giorni 11 e 12 maggio su Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, Via Leonardo Da Vinci, Piazza Michelangelo. Gli stessi divieti varranno nei giorni 13, 14 e 15 maggio su Via Po, Via Guido D'Arezzo, Piazza Pietro Mascagni, Via Antonio Vivaldi, Via Benedetto Croce.