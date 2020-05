Sono state pubblicate sull'Albo Pretorio del Comune di Sezze le convocazioni per le riunioni della commissione consiliare Lavori Pubblici, chiamata a dare diverse risposte alla cittadinanza su alcuni temi che hanno spinto la presidente Francesca Barbati a predisporre un calendario particolarmente intenso delle riunioni, che si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Skype.

Si inizia martedì prossimo alle 16, con un ordine del giorno che sarà incentrato sulle operazioni di sfalcio di diverse aree del territorio comunale, con situazioni che tanti cittadini hanno segnalato soprattutto a mezzo Social. Per l'occasione sarà presente in audizione l'assessore Giancarlo Siddera.

Il 14 maggio, invece, la riunione della commissione Lavori Pubblici attenzionerà il tema del disciplinare contenente le norme tecniche da seguire per il corretto uso del suolo pubblico sia in ordine all'attività di manomissione che quelle di ripristino del suolo, documento che nelle scorse settimane era passato al vaglio del responsabile di settore e che, dopo il passaggio in commissione consiliare, potrebbe finire sui tavoli del consiglio per essere approvato definitivamente.

Il 19 maggio il tema trattato sarà quello degli interventi di efficientamento energetico e adeguamento degli impianti tecnici alle vigenti normative presso la struttura comunale Scuola dell'Infanzia in via Fontana del Sordo – Crocemoschitto, il 21 maggio il progetto presentato dalla Regione Lazio per interventi di efficienza energetica da eseguire presso l'I.C. Pacifici Sezze-Bassiano via San Bartolomeo e il 26 maggio, infine, il tema sarà quello degli interventi da realizzare presso il cimitero comunale.