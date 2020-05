Il silenzio del primo cittadino sulla Conferenza dei sindaci prevista per oggi, per cercare un accordo sull'ubicazione di una discarica per la Provincia, alimenta inquietudine e sospetti anche tra i banchi di opposizione. Appresa la notizia, i consiglieri della Lista Giusfredi pur non tacendo perplessità sull'atteggiamento del sindaco Terra, hanno voluto lanciare un appello proprio al primo cittadino di Aprilia, affinché in Provincia faccia valere quella "voce del no" espressa unitariamente dal consiglio.

«Oggi si terrà una Conferenza dei Sindaci di fondamentale importanza - scrivono in una nota stampa i consiglieri Davide Zingaretti e Giorgio Giusfredi - in quanto si dovrà trovare un accordo per individuare, nell'ambito del Piano dei Rifiuti Provinciale, dove collocare la nuova discarica. Riteniamo preoccupante aver appreso di questa conferenza solo tramite mezzo stampa: il sindaco Terra non ha affrontato la questione né con il Consiglio comunale o con la conferenza dei Capigruppo, né sembra in una riunione di maggioranza. Ciò nonostante riteniamo fondamentale che il primo cittadino, nell'ambito della riunione di domani, porti avanti in maniera netta e determinata la linea politica più volte condivisa in Consiglio comunale che ha trovato nella ‘difesa del territorio' una netta convergenza di tutte le forze politiche. L'ultimo esempio è la mozione contro la Scia presentata dalla Rida Ambiente, approvata all'unanimità nel Consiglio comunale del 30 Aprile».

I due esponenti di opposizione, pur rilevando un silenzio sospetto, mettono da parte i toni polemici e premono affinché venga fatta valere la voce del no. Un'opposizione alla realizzazione di nuovi impianti vitale per la città di Aprilia, in pochi anni bersagliata da progetti per la realizzazione di impianti trattamento e per la produzione di energia. Tra tutti i piani, proprio quelli della Ecosicura a Casalazzara e della Paguro a La Gogna, incombono come una spada di Damocle: due discariche ubicate a metà strada tra Roma e Latina e che minacciano una città già vessata, visto l'elevato numero di impianti e i quantitativi di rifiuti che sono autorizzati a trattare.

«Come gruppo consiliare – concludono Zingaretti e Giusfredi - ribadiamo con forza il nostro ‘no' ad una discarica ad Aprilia, bocciando i due progetti (La Gogna e Casalazzara) attualmente sul tavolo. Auspichiamo pertanto che vi sia da parte dei sindaci della Provincia un atto di grande responsabilità, dimostrando una forte capacità di autodeterminazione e non rifugiandosi in una politica da ‘Ponzio Pilato' passando la scelta nelle mani della Regione Lazio. Ancora una volta affermiamo con forza la necessità di raggiungere l'autonomia provinciale nella gestione dei rifiuti senza subire ulteriormente il problema di Roma Capitale che, grazie ai principi di prossimità e sussidiarietà, continua a non avere ancora un concreto piano di gestione dei rifiuti».