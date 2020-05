Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Fabrizio Ghera, commenta positivamente la risposta ricevuta all'interrogazione presentata sulla discarica di Colli del Sole, una risposta nella quale il dirigente del settore Ciclo dei Rifiuti, Flaminia Tosini, ha preannunciato il diniego alla richiesta di Via (Valutazione d'impatto Ambientale) presentata dalla società Ecosicura nel 2018.

«E' stato fatto un primo passo - afferma Ghera - verso la definitiva bocciatura del progetto di una discarica in Località Colle del Sole sul territorio di Aprilia, già fortemente provato dall'esistenza di siti inquinati da sversamenti abusivi e mai bonificati, alcuni prossimi a falde acquifere e ai campi coltivati. In risposta all'interrogazione presentata ed a seguito della procedura Via da me richiesta, la Regione Lazio ha avviato il procedimento di diniego. Per mettere la parola fine sulla discarica a Colle del Sole bisogna ancora attendere le controdeduzioni della Società proponente che, causa emergenza Covid-19, ha ottenuto altri 30 giorni di proroga per presentarle».

E non è tutto: «Intanto portiamo a casa questo primo risultato positivo, ottenuto grazie alla costruttiva sinergia con i consiglieri comunali Fdi di Aprilia: il capogruppo, Vincenzo La Pegna, e Matteo Grammatico, che hanno denunciato ripetutamente nelle competenti sedi istituzionali le gravi criticità che ostano alla realizzazione dell'impianto di Colle del Sole, a tutela della cittadinanza, in primis di Casalazzara. Insieme continueremo a monitorare gli sviluppi dell'iter procedurale fino alla sua conclusione».