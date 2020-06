Il 2,4% dei 108 mila test eseguiti dalla Regione Lazio ha dato esito positivo, ossia ha mostrato che le persone sottoposte ad analisi del sangue hanno sviluppato gli anticorpi al Covid 19. "E' il dato che ci aspettavamo" ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato nel corso della conferenza stampa di oggi all'ospedale Spallanzani di Roma.

"Sono invece 160 i tamponi positivi in asintomatici" ha aggiunto D'Amato mentre illustrava i primi dati dell'indagine regionale di sieroprevalenza. D'Amato, parlando dei recenti focolai nella Capitale , ha sottolineato che c'è stata una "forte tempestività per contenere questi focolai che sono sotto controllo". Tanto che oggi, in tutto il Lazio, i casi positivi sono appena 3.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha poi ringraziato tutto il personale sanitario del Lazio. "Grazie per lo sforzo incredibile a cui è sottoposto il sistema sanitario regionale". Zingaretti ha poi sottolineato l'importanza della ricerca attraverso gli esami del siero. "Parliamo di circa 110mila test, di una campagna iniziata l'11 maggio. Se si sommano i test giornalieri ai tamponi giornalieri - ha spiegato - abbiamo un monitoraggio giornaliero della nostra cittadinanza di circa 14mila interventi per verificare e monitorare la positività e lo stato della situazione".