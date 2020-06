«Vorrei formare chirurgicamente e scientificamente la nuova generazione di ortopedici che non avranno nulla da invidiare ai più importanti centri europei; voglio riportare l'Icot alla internazionalità del passato come fece il Prof Pasquali tracciando la strada finora percorsa», le parole di Giancarlo De Marinis.

"Il professor De Marinis, traumatologo di fama nazionale e tra i chirurghi più famosi in Italia per la chirurgia mini-invasiva e protesica dell'anca, dove presso l'Icot presiede un centro di riferimento. L'equipe del nuovo Direttore di Istituto è composta da un giusto mix di esperti e giovani, innovativi chirurghi che si occupano di traumatologia, artroscopia e protesica: dal responsabile Dr. Vincenzo Sepe, all'aiuto Dr. Vincenzo Galloppi, Dr Giorgio Ippolito (chirurgia della spalla), Dott.ssa Ambra Alibardi (chirurgia della mano), Dr Marco Citi (traumatologia complessa), Dr Enrico Bonacci (artroscopia anca), Dr Andrzej Piotr Rylko (deformità traumatologiche), Dr Fabrizio Vitullo ( chirurgia del gomito), Dr Luca Godente (chirurgia del ginocchio), Dr Francesco Iovino (traumatologia e medicina legale), Dr Luigi Emanuele (chirurgia piede e caviglia), Dr Francesco Martinelli (Fissazione esterna)".

"L'Icot è il più grande istituto ortopedico-traumatologico e di chirurgia vertebrale del centro-sud Italia - si legge nella nota dell'Istituto - ed è un polo di eccellenza di riferimento nazionale nell'ambito dell'apparato locomotore, includendo in esso il Polo Pontino dell'Università La Sapienza di Roma. Il professore De Marinis, chirurgo ortopedico romano, dopo tanti anni di esperienza presso il Cto di Roma, sotto la guida del professore Manetta, negli anni 2000 è divemtato Primario dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, rivoluzionando l'iter diagnostico-terapeutico ortopedico del territorio pontino. Dal 2012 è primario del reparto di orto-traumatologia dell'Icot dove ha formato e continua a formare la nuova, eccellente, generazione di chirurghi ortopedici".

