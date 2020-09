L'Asl dice di sì all'installazione di un drive-in test anche ad Aprilia. L'ufficializzazione è arrivata pochi minuti fa nel corso della conferenza in corso di svolgimento nella Prefettura di Latina, dopo che nei giorni scorsi il sindaco Antonio Terra aveva avanzato la richiesta al direttore generale dell'azienda sanitaria, Giorgio Casati. Il drive in per eseguire test rapidi verrà allestito nel polo Culturaprilia (ex Claudia), sito di proprietà del Comune che si trova lungo la Pontina, vicino a uno degli ingressi principali della città. Nelle scorse ore i tecnici dell'Asl hanno eseguito un sopralluogo della struttura e l'installazione dovrebbe avvenire in tempi rapidi.