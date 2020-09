Proseguono le attività nel drive in per il test rapido su Coronavirus a Formia, nell'area del mercato.I controlli si terranno domenica, lunedì e martedì con prenotazione obbligatoria. L'attivazione del servizio, che inizialmente era prevista per domani, è stata spostata a causa dell'allerta meteo.

Il Drive in aprirà alle 9:30 e saranno eseguite 500 test al giorno . Per accedere al Drive in di Via Olivastro Spaventola (Mercato Nuovo) sarà necessario prenotarsi a QUESTO LINK compilando pochi semplici campi e potranno prenotarsi solo i residenti nella Regione Lazio.

Coloro che si presenteranno al Drive In senza prenotazione non potranno effettuare il test. La Asl informa che non sarà garantito l'accesso agli utenti già presi in carico dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL, quali sintomatici e/o per contatto con soggetto positivo