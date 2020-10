Nella giornata di sabato 3 ottobre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 14:30, la ASL di Latina ha disposto l'allestimento alla ex Claudia della postazione di test rapidi in modalità drive in, per poter consentire agli alunni di Aprilia e Cisterna di Latina in isolamento domiciliare di effettuare il tampone per il Coronavirus.

Per potersi recare presso il sito sulla via Pontina (km 46,600) è necessario effettuare una prenotazione online attraverso il portale https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf.

La direzione della ASL ricorda che i test rapidi di sabato sono riservati esclusivamente agli studenti e le studentesse residenti ad Aprilia e Cisterna di Latina che sono entrati in contatto con persone positive al Coronavirus.

Non saranno pertanto effettuati test ad altre tipologie di utenza.

Intanto nel tardo pomeriggio di ieri, uno studente dell'Istituto superiore Carlo e Nello Rosselli è stato trovato positivo al Coronavirus. La classe e i docenti sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre la scuola ha disposto la sanificazione delle aule, così come previsto dalle procedure sanitarie previste.