Tornano le Giornate di prevenzione organizzate dell'Associazione Valore Donna di Latina.

A partire da inizio ottobre l'associazione, in collaborazione con alcuni medici specialistici della provincia di Latina, ha aperto un ambulatorio socio sanitario dove si potranno effettuare ecografie a prezzi bassi.

Tutte le prestazioni avverranno in un ambiente medico e nel pieno rispetto delle regole per limitare la diffusione del Coronavirus. Gli accessi saranno contingentanti e le ecografie potranno essere effettuate solamente previa prenotazione via whatsapp da inviare al 340.7969120 scrivendo nome, cognome.

"Dopo il grande successo dello scorso anno – spiega Valentina Pappacena presidente di valore Donna – abbiamo deciso di aprire un vero e proprio ambulatorio dove possiamo effettuare ecografie a prezzi bassi perché ci siamo resi conto, viste le tante richieste che continuano ad arrivarci, che oggi curarsi è sempre più difficile. Chi non può permettersi di pagare una prestazione sanitaria deve accedere a liste d'attesa lunghissime. A causa dell'emergenza Covid, inoltre – aggiunge il presidente di Valore Donna – molte visite ospedaliere sono state sospese, ma le altre malattie non si sono fermate. Le persone hanno la necessità di fare accertamenti e dunque siamo contenti di essere riusciti, soprattutto grazie ai tanti specialisti che gravitano da anni intorno alla nostra associazione e che si sono messi a nostra disposizione, ad aprire uno centro dedicato alla prevenzione. Sono circa 2 milioni gli italiani che, oggi, non accedono alle cure mediche perché in difficoltà economica e questo non è accettabile soprattutto in un periodo come questo in cui le strutture sanitarie sono alle prese con un'emergenza senza precedenti che sta convogliando tutte le forze nella lotta al Covid".

Prossimi appuntamenti quelli di sabato 24 e 31 ottobre quando sarà possibile sottoporsi ad un Ecocolor Doppler, a soli 25 euro, per la prevenzione dell'ictus cerebrale.

Per tutto il mese di novembre, poi, sarà possibile effettuare ecografie al seno e all'utero a 30 euro (solo seno o utero a 20 euro), ecografie alla tiroide a 20 euro ed ecografia addominale (fegato, pancreas e milza) a 25 euro.

Presso l'ambulatorio socio sanitario di Valore Donna, inoltre, sarà possibile prenotare consulenze mediche di ogni genere.