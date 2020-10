Un'importante donazione è stata consegnata, questa mattina, all'ospedale di Anzio. La Fondazione Salvati Pagnini, questa mattina, ha donato alla Uoc di Medicina apparecchiature elettromedicali, un termo scanner, un defibrillatore, un aspiratore e un carrello d'emergenza.

Alla Fondazione arrivano i ringraziamenti della Asl Roma 6, memore di altre importanti iniziative, come quella del maggio 2019, quando vennero consegnati un lettino ginecologico, dieci sedie a rotelle, un carrello di emergenza destinato all'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica, due pompe siringhe per il reparto di Rianimazione, un tavolo madre e un tavolo portastrumenti per la sala operatoria, quattro poltrone letto per il reparto di Pediatria e un elettrobisturi bipolare