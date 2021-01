Nella giornata di ieri, presso la Casa di Cura "Madonna delle Grazie" di Velletri, ha preso il via la prima fase della campagna vaccinale contro il Covid-19, realizzata per gli operatori sanitari impegnati quotidianamente in prima linea nell'assistenza ai pazienti della struttura.

Sotto la supervisione della Dottoressa Valentina Mercurio, medici, infermieri e OSS si sono sottoposti all'inoculazione del vaccino per garantire sempre maggiore sicurezza ai pazienti ed agli utenti della struttura.

Oltre cento tra medici e infermieri e operatori che hanno aderito e che, dopo il tampone e dopo il colloquio, sono stati sottoposti al vaccino.