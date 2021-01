Sempre nella giornata di ieri inoltre la prima quantità di siero è stata iniettata anche a ospiti e personale di altre Rsa della provincia come Villa Carla di Aprilia e San Raffaele di Sabaudia.

Altri operatori del centro della struttura di Aprilia erano invece già stato vaccinati nei giorni precedenti direttamente all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre restano altre 16 operatori in lista per i quali la procedura verrà attivata nei prossimi giorni, oltre a 14 degenti che hanno aderito solamente di recente.

La campagna vaccinale contro il Covid-19 arriva anche nella Rsa San Michele Hospital di Aprilia. Nella mattinata di ieri le operatrici dell'Asl hanno somministrato le dosi di antidoto Pfizer-Biontech a 78 persone: 44 ospiti e 34 operatori sanitari della struttura di via Monticello.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli