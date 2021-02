Da oggi riceveranno il vaccino anche medici liberi professionisti, farmacisti, odontoiatri e operatori socio-sanitario Oss. Verranno immunizzati con il nuovo siero AstraZeneca nei due presìdi allestiti sul territorio: il centro sociale di via Vittorio Veneto a Latina e l'ospedale Alfredo Fiorini a Terracina. A disposizione ci sono per il momento 2.400 dosi dell'antidoto britannico, ne verranno somministrate 200 dosi giornaliere nel capoluogo e 100 a Terracina. Naturalmente il vaccino AstraZeneca verrà inoculato soltanto agli under 55, come disposto dall'Aifa. Non tutti i liberi professionisti, quindi, verranno immunizzati, ma soltanto quelli nati dal 1966 in poi. Per gli altri ci sarà ancora da attendere. Da qualche giorno sono partite le convocazioni, sotto forma di messaggi ai liberi professionisti che compaiono negli elenchi forniti alla Asl dai rispettivi ordini professionali. Si tratta di un importante passo in avanti per categorie che attendono il vaccino da circa un mese e mezzo.

Il piano vaccinale impostato a dicembre in collaborazione tra il Ministero della Salute e il Commissario Straordinario all'emergenza Domenico Arcuri aveva inserito medici, farmacisti e odontoiatri tra le categorie che avrebbero ricevuto il siero Pfizer tra gennaio e febbraio, al pari dei medici ospedalieri, degli infermieri e degli operatori che lavorano nelle Rsa. Invece non è stato così. Almeno nella nostra provincia perché in altre Asl regionali (tra cui Frosinone) le categorie interessate hanno già ricevuto le dosi. Ora ci siamo. E' arrivato il loro turno. Anche se ricevere l'antidoto AstraZeneca (necessità si un richiamo a 12 settimane di distanza dalla prima dose) non è proprio come ricevere il Pfizer, considerando anche la percentuale di efficacia: oltre il 95 percento per il siero americano, meno del 70 per quello britannico. E non tutti sono disposti ad accettare di essere immunizzati con l'AstraZeneca.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale già avviata nella nostra provincia, dopo la prima settimana di iniezioni sono 1890 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose nei cinque centri della provincia: Latina (Santa Maria Goretti), Formia (Dono Svizzero), Priverno (Madonna delle Grazie), Fondi (San Giovanni di Dio) e presso la Clinica Città di Aprilia).

A proposito di anziani da domani partirà anche il servizio di vaccinazione domiciliare per tutti gli over 80 che ne hanno fatto richiesta. Si inizierà con la città di Sezze, poi a seguire le altre.