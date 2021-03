Da ieri, presso la struttura dell'Ospedale di Comunità di Cori, i medici di medicina generale hanno iniziato la somministrazione del vaccino Astrazeneca ai cittadini.

"Per la precisione oggi sono stati somministrati, presso la struttura, i primi 23 vaccini - spiega il sindaco Mauro De Lillis - Tutti i medici di medicina generale hanno aderito al progetto regionale di vaccinazione della popolazione nata nel periodo 1956-1960, ora bisogna seguire le loro indicazioni e auspicare che la fornitura dei vaccini non subisca rallentamenti. Nel frattempo, visto anche l'incremento dei casi di positività di questi ultimi giorni, non abbassiamo la guardia e poniamo sempre la massima attenzione. Sono parole che abbiamo detto molte volte, è bene ricordarle, l'emergenza Covid -19 è sempre ancora alta".