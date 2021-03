E' stato inaugurato questa mattina il nuovo centro di vaccinazione a Gianola in via delle Vigne. Il taglio del nastro affidato al commissario prefettizio, Silvana Tizzano, il responsabile del servizio Asl di Latina, Loreto Bevilacqua, ed il responsabile del centro Covid del sud pontino, Amato La Mura.

A benedire la sede l'arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari, alla presenza delle forze dell'ordine. Con questi nuovi locali arrivano a tre i centri per le vaccinazioni, oltre al Dono Svizzero, è aperto da alcune settimane anche quello a via Spaventola. Un servizio quello di Gianola già attivo da ieri mattina. "Si tratta di una sede importante per l'intero comprensorio, essendo baricentrica e ad essa potranno fare riferimento anche gli utenti di comuni dell'estremo sud pontino", hanno ribadito i presenti.