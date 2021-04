Non ci sta l'assessore di Ponza, Michele Nocerino, all'assenza della Regione Lazio nell'incontro dello scorso 1 marzo, quando il sindaco attendeva l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che però non si è presentato. All'appuntamento, spiega l'assessore, c'era la Asl di Latina, rappresentata dal dottore Loreto Bevilacqua e alcuni suoi collaboratori, ma della Pisana nessuna traccia. Eppure sarebbe stato un momento fondamentale per richiedere una vaccinazione di massa nell'isola.

"L'assenza dell'Assessore D'Amato, senza nessun preavviso, mi ha lasciato da subito peritoso e sfiduciato su quanto potessero accogliere la nostra richiesta di una vaccinazione di massa prima dell'imminente stagione estiva (come stanno facendo in quasi tutte le isole turistiche) - spiega l'assessore - Ad oggi l'unica risposta alla nostra richiesta è l'assenza, il silenzio, con la beffa che in tutto il Lazio stanno continuando con il piano vaccinale procedendo con il criterio della fascia di età".