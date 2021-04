Il saturimetro è uno strumento che consente la misurazione e il monitoraggio dell'ossigenazione nel sangue, permettendo di individuare tempestivamente eventuali compromissioni polmonari, frequenti per pazienti affetti da forme gravi di Covid-19. L'iniziativa è frutto di una delibera di Giunta approvata a fine marzo dall'Amministrazione comunale, che ha raccolto attorno alla proposta l'adesione della Asl, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, del comitato cittadino della Croce Rossa Italiana e di 8 farmacie della città (Farmacia Aprilia Nord, Farmacia Agroverde, Farma Aprilia, Farmacia Nencini, Farmacia Asole, Farmacia Sant'Antonio, Farmacia del Campo e Farmacia San Giuseppe).

Nei giorni scorsi, l'Amministrazione comunale ha provveduto a consegnare alle farmacie del territorio che hanno aderito all'iniziativa, i 100 saturimetri acquistati per pazienti Covid-19 che versano in situazione di grave disagio economico.

