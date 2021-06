Il Consiglio comunale di Aprilia si prepara a conferire la cittadinanza onoraria al professor Fabio Ricci, chirurgo senologo e direttore clinico della Breast Unit dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Giovedì 10 giugno nel corso dell'assise comunale verrà infatti presentata e approvata la mozione con la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria, un'azione preannunciata già nel settembre 2020 dall'amministrazione Terra come riconoscimento per l'attività di senologo e ricercatore portata avanti dal professor Ricci e per il suo impegno nella prevenzione del tumore al seno in qualità di direttore della Breast Unit pontina.