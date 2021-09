"The Prostate Journey- Ottimizzazione del percorso del paziente con CAP: una approccio a 360°" , questo il titolo del seminario scientifico che si svolgerà a Latina nel pomeriggio del 23 settembre in modalità webinar.

Al centro dell'incontro scientifico il tumore della prostata. Il carcinoma della prostata è la prima neoplasia maschile in Italia, questa patologia oncologica occupa attualmente il terzo posto nella scala di mortalità e la quasi totalità dei casi investe gli uomini al di sopra dei 70 anni.

"Un problema molto sentito e che può essere arginato>> - sottolinea Pierluca Pellegrini, Primario del reparto di urologia del Goretti di Latina, tra i relatori dell'incontro e prosegue - : << Ci confronteremo con gli altri relatori sulle più moderne strategie a disposizione per curare il cancro prostatico, strategie che non sono solo chirurgiche ma anche mediche; la tecnologia è molto progredita e permette ormai di aggredire questo tumore a livello "multimodale". La sopravvivenza dei pazienti con carcinoma prostatico è in costante aumento soprattutto grazie all'anticipazione diagnostica, ma occorre avere sempre a disposizione un pool di competenze specifiche che possano garantire la continuità assistenziale del paziente nel corso del planning terapeutico. Il seminario rappresenterà un interessante momento di formazione multidisciplinare e multispecialistica e un approfondimento sulle moderne strategie terapeutiche disponibili".

Tra i relatori oltre a Pierluca Pellegrini che presenterà la sua relazione scientifica "Patient Journey: dall'intervento alla recidiva biochimica" ci saranno Filiberto Serraino, Enzo Veltri, Nello Salesi, Luca Filippi e Fabio Vedani.