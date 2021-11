Il gruppo di Azione interviene sull'indisponibilità di medici di base nel Comune di Aprilia e per questo chiede con urgenza la convocazione di un tavolo istituzionale per risolvere il problema.

A spiegarlo è la consigliera regionale Valentina Grippo insieme ai consiglieri comunali Giorgio Giusfredi e Davide Zingaretti. "La Asl di Latina ha fornito un dato allarmante: attualmente non ci sono medici di medicina generale disponibili nel Comune di Aprilia. Per il servizio è quindi necessario spostarsi nelle città limitrofe. Si tratta - spiegano i consiglieri di Aprilia in Azione - di una gravissima mancanza, più volte denunciata dal Tribunale del Malato di Aprilia negli scorsi mesi, su cui ora gli enti chiamati in causa dovranno intervenire tempestivamente per colmare il vuoto. A tal proposito invitiamo il sindaco di Aprilia a farsi promotore di un tavolo istituzionale con la Asl di Latina e l'assessorato alla Sanità della Regione Lazio per affrontare l'emergenza e assegnare quanto prima nuovi medici per non lasciare "scoperti" migliaia di cittadini da questo servizio primario.

Come Azione ci siamo subito attivati a livello regionale dove, grazie all'impegno costante della Consigliera Regionale Valentina Grippo, porteremo l'attenzione sulla tematica già nei prossimi giorni: "Quanto sta succedendo ad Aprilia è un fatto gravissimo, una condizione di profondo disagio per tutti i cittadini. E' inaccettabile che il comune abbia il supporto di soli 40 medici di medicina generale, quando ne necessiterebbe almeno di 48. Una vicenda che non può più andare avanti, soprattutto se si pensa ai tanti malati che versano in condizione precarie e che non posso usufruire delle cure di medici esperti", ha comunicato la consigliera regionale di Azione Valentina Grippo. "E' pertanto urgente - conclude la consigliera Grippo un dialogo assiduo e risolutivo tra tutte le istituzioni responsabili, per non lasciare i cittadini soli di fronte a questa emergenza".