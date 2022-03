L'Aisf Odv e l'amministrazione comunale inaugurano una panchina viola nel centro di Aprilia per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sindrome fibromialgica. Questa mattina in piazza Don Luigi Sturzo (nel quartiere Grattacielo) è stata infatti scoperta la struttura viola alla presenza del sindaco Antonio Terra, dell'assessore alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia, della vice presidente nazionale dell'Aisf Odv, Giusy Fabio e della referente locale Gabriella Lecce. Una cerimonia semplice e sentita portata avanti anche in altri punti d'Italia per far conoscere meglio una malattia quasi "invisibile", che provoca fortissimi dolori a chi ne è affetto, ma che tante volte non viene compresa dalla stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, in alcuni casi anche dai contatti più stretti dei pazienti.

"Si tratta di una campagna avviata in varie città e che ad Aprilia ha permesso l'inaugurazione di una panchina grazie al lavoro della nostra referente, Gabriella Lecce. Questa campagna – spiega Giusy Fabio – nasce per dare luce all'invisibilità dei pazienti fibriomialgici, perché purtroppo non siamo riconosciuti dalle istituzioni e molto spesso anche dai nostri familiari, il nostro dolore non è creduto e viene considerato un dolore immaginario. Perciò colorare questa panchina, individuare un posto dove riposarsi, vuole essere per noi un punto di riferimento perché ci dà considerazione e la consapevolazza di esistere. Inoltre crediamo che sia importante in questo momento, nel quale siamo in attesa di sapere dal governo se la sindrome fibromialgica potrà essere inserita nel Lea è importante accendere i riflettori sul tema".