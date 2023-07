"Il disservizio degli uffici Asl di Sabaudia è inaccettabile e richiede l'attenzione e l'azione tempestiva di tutti gli attori coinvolti. Siamo determinati a tutelare gli interessi e il benessere dei cittadini. È necessario fornire servizi sanitari adeguati e di qualità. Invito la dirigente della Asl, a considerare seriamente questa problematica e ad adottare le misure necessarie per garantire un miglioramento immediato della situazione. Questa Amministrazione continuerà a monitorare da vicino lo sviluppo della delicata questione e ad agire a difesa degli interessi della comunità di Sabaudia, affinché vengano garantiti servizi sanitari di qualità". Così il Sindaco Alberto Mosca dinanzi all'inefficienza del servizio che dovrebbe mettere a disposizione l'ufficio Asl di via Conte Verde a Sabaudia, per mancanza di sostituzioni dell'unico operatore in caso di ferie o malattia.

Il Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca e gli Assessori alla Sanità e Servizi Sociali, Annamaria Maracchioni e Pia Schintu, hanno inviato questa mattina una lettera indirizzata alla Direzione Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, al fine di sollevare una questione di estrema importanza per la comunità. Nella lettera, l'Amministrazione comunale esprime la propria profonda preoccupazione per il persistente disservizio che si verifica negli uffici Asl di via Conte Verde, riguardante i servizi di "scelta medico, esenzione ticket e rilascio tessere sanitarie". Un disservizio attribuibile, come detto, all'assenza dell'unico operatore preposto a tale ufficio, che non viene sostituito durante i periodi di ferie o malattia. I cittadini, soprattutto anziani e coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, hanno segnalato numerosi inconvenienti derivanti da tale situazione. Un problema non di carattere temporaneo, ma che si protrae, ormai, da diversi anni senza che siano mai state adottate misure adeguate a risolverlo. L'Amministrazione Mosca ritiene che i sabaudiani abbiano il diritto di usufruire di servizi sanitari efficienti, garantiti attraverso una programmazione accurata delle sostituzioni e la presenza costante di personale qualificato negli l'ufficio Asl di Sabaudia. Pertanto, il Sindaco e gli Assessori Maracchini e Schintu sollecitano urgentemente la Direzione Generale dell'Asl ad intervenire tempestivamente per risolvere questo problema che arreca un grave disagio alla comunità locale. Allo stesso modo, chiedono anche un incontro urgente al fine di affrontare congiuntamente altre importanti questioni relative ai servizi sanitari offerti nella nostra città.