Tornano ad accendersi i riflettori sull'ospedale Paolo Colombo e a farlo è il consigliere di opposizione Claudio Mascetti della lista civica "Insieme per Velletri". Il consigliere ha depositato nelle scorse ore presso l'ufficio del presidente del Consiglio Salvatore Ladaga una mozione per chiedere la riapertura del servizio di endoscopia digestiva. Nel corpo della mozione si legge che «L'Ed non risulta più essere presente nell'organigramma dell'Ospedale Colombo pur non essendo stata di fatto rimossa (dal servizio spoke ndr) con atto deliberativo come accaduto per altre Unità Operative in seguito al severo ridimensionamento del 2019 aggiungendo la riduzione di un altro Servizio che risulterebbe strategico e funzionale alle caratteristiche chirurgiche dell'Ospedale riconosciute dalla stessa Asl ed anche come ausilio agli altri Servizi Endoscopici Aziendali per ridurre le liste d'attesa e rendere più accessibile ai cittadini l'accesso a tale importante Servizio». Per questo il consigliere chiede al «Sindaco e la Giunta ad intraprendere ogni e qualsiasi iniziativa presso la direzione aziendale e Sanitaria della Asl Roma 6, ad assumere e/o far assumere ogni e qualsiasi atto finalizzati alla riapertura del servizio di Endoscopia Digestiva presso l'Ospedale Paolo Colombo di Velletri».