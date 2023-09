Nella giornata del 2 ottobre, presso la farmacia comunale situata in viale John Fitzgerald Kennedy, 42, è possibile sottoporsi gratuitamente al controllo dell'udito. L'appuntamento può essere prenotato telefonicamente al numero 0773.600617 e fa parte di una serie di attività di informazione e prevenzione che la farmacia comunale promuove allo scopo di rendere un servizio pubblico alla cittadinanza. Nel mese di agosto si era già svolto un controllo gratuito dell'udito, presso la stessa sede.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli