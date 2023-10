La campagna di sensibilizzazione e di screening di Regione e Asl fa tappa a Cori dove domani, mercoledì 18 ottobre in piazza Signina dalle 9 alle 16 sarà presente un poliambulatorio mobile della ASL di Latina a disposizione della popolazione. Verrà eseguito lo screening oncologico della cervice uterina con pap test gratuito a donne dai 25 a 64 anni. Inoltre il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione dei tumori al seno e nel programma di screening oncologico sarà possibile prenotare gratuitamente la mammografia per donne dai 50 ai 74 anni a bordo dello stesso poliambulatorio mobile. Ed ancora per quanto riguarda la prevenzione dei tumori del colo-retto verranno distribuiti gratuitamente i kit per eseguire l'esame della ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne dai 50 ai 74 anni. In questa giornata verrà effettuata anche la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche e la promozione e prenotazione delle vaccinazioni.

"Il poliambulatorio mobile - spiega Antonio Betti Assessore alla Sanità e Medicina del Territorio del Comune di Cori - serve appunto a sensibilizzare l'opinione pubblica alle campagne di prevenzione, a tal proposito cerchiamo di partecipare numerosi a questa iniziativa per tutelare la nostra salute. Il poliambulatorio mobile in piazza Signina si inserisce nell'ottica della medicina territoriale dove non è più il paziente che va nelle strutture ospedaliere ma è l'Ospedale stesso che si sposta sul territorio a servizio dei cittadini".