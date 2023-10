Sono attive presso l'ospedale Paolo Colombo di Velletri, due postazioni di Obi pediatriche (Unità di Osservazione Breve Intensiva). Ad annunciarlo in una nota stampa l'Asl Roma6. Si tratta di un'area dedicata ai pazienti da 0 a 18 anni che necessitano di osservazione clinica e strumentale e di terapia di breve durata. L'attivazione delle postazioni - in via sperimentale per i prossimi 6 mesi - è affidata alla consulenza obbligatoria del pediatra di guardia H24 del Pronto Soccorso, mentre l'accettazione dei piccoli pazienti resta in carico al Medico di pronto Soccorso.

«Ritengo che l'apertura di questo importante servizio – ha dichiarato il Direttore Sanitario dottor Vincenzo La Regina – sia un chiaro segnale di indicazione sui passi futuri che intendiamo intraprendere, passi di vicinanza e ascolto alle esigenze del territorio. Siamo sicuri che la sperimentazione andrà a buon fine e avremo presto riscontri positivi in termini di soddisfazione di richieste. Questo tassello si aggiunge a un percorso virtuoso che intende rimettere il paziente al centro». Soddisfazione anche nelle parole del Commissario straordinario di Asl Roma6 Francesco Marchitelli: «Il progressivo aumento negli ultimi anni degli accessi al Pronto Soccorso, ha richiesto nuove soluzioni organizzative e gestionali in grado di rispondere ad una domanda crescente di prestazioni urgenti, assicurando al tempo stesso una maggiore efficacia delle cure assistenziali erogate ed una maggiore efficienza delle risorse utilizzate. Le due postazioni che abbiamo attivato vanno in questa direzione e saranno molto utili per garantire una sempre maggiore assistenza anche ai piccoli pazienti che necessitano di essere tenuti in osservazione».