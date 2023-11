Dopo due anni di inattività del servizio di elettrostimolazione ed elettrofisiologia sono stati eseguiti i primi due interventi nella sala dell'ospedale Paolo Colombo di Velletri. Si tratta di un impianto di defibrillatore intermuscolare e uno di defibrillatore trans- venoso.

Una giornata importante che restituisce un importante servizio alla comunità di Velletri e non solo, un momento importante al quale ha partecipato anche il direttore sanitario della Asl Roma 6 dottor Vincenzo La Regina, che ha così commentato: «Questo è un importante segnale per l'intero territorio, adesso bisogna avviare una nuova fase di potenziamento dei servizi. L'obiettivo è quello di curare i pazienti con disturbi del ritmo cardiaco utilizzando le metodologie e le tecnologie più adeguate al fine di poter dare risposte concrete per garantire benessere, sicurezza ed efficienza del trattamento delle persone di cui ci prendiamo cura. L'intenzione - conclude il Direttore - è di avviare un grande processo di reclutamento e formazione di nuovi medici per sopperire alle importanti carenze presenti oggi in azienda».

Un messaggio concreto quello lanciato dalla direzione strategica dopo un lungo periodo in cui il nosocomio veliterno è stato sempre di più depauperato ma ha tenuto sempre alta l'attenzione verso i pazienti, dovendo soddisfare, con non poche difficoltà, un bacino d'utenza di circa 150 mila persone tra Lariano, Velletri e gran parte di Cisterna e zone limitrofe.