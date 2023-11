Rappresentano il pass obbligato per l'accesso alle prestazioni sanitarie delle strutture pubbliche ma nonostante questo i CUP e di conseguenza gli operatori che ci lavorano, appartengono ad una gestione separata e privata rispetto a quella della ASL. Ciò provoca dei corto circuiti che si ripercuotono nel servizio offerto ai pazienti. Succede in tutte le strutture sanitarie della ASL di Latina, e tra queste quelle di Priverno. A sollevare il problema è il referente del Comitato Boschetto Gricilli Macallè, Enzo Musilli che spiega: «È possibile che Tutti si girino dall'altra parte e non si prendano provvedimenti per migliorare il sistema - servizio dei CUP? Viene fissato il monte ore da assegnare nel Bando Pubblico (l'ultima gara è stata invalidata ), non avendo cura di approfondire le esigenze degli Utenti-Cittadini. Il monte ore viene conteggiato al risparmio ma in questo modo si creano disservizi vari agli sportelli Cup dell'intera Provincia di Latina. Ciò scontenta tutti, operatori compresi visto che senza ore ulteriori a disposizione, si ritrovano con remunerazioni ridotte, non adeguate al costo della vita. I pazienti utenti non riescono a prenotare le prestazioni di cui necessitano. Se gli Operatori venissero assunti dalla Regione, anche le spese potrebbero essere ottimizzate. Il problema non è solo economico, ma riguarda il futuro di più di 100 Operatori del Cup di tutta la provincia di Latina, che hanno il proprio futuro appeso ad un bando. È vero che gli Operatori vengono riassunti dopo ogni bando di gara, ma ogni volta perdono la continuità del servizio. Hanno lavorato con il Covid, ma non hanno avito riconoscimenti. Era stato loro promesso che sarebbero stati assunti dalla Regione o internalizzati nel Sistema Sanitario Nazionale . È una situazione che dura da 20 anni. Come Comitato ci appelliamo al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca visto che ha mantenuto la delega alla Sanità, affinché voglia affrontare questo problema».