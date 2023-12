A distanza di quattro dalla sua chiusura riaprirà il reparto di maternità dell'ospedale Paolo Colombo di Velletri.

Il presidio sanitario veliterno tornerà a rivestire così un ruolo centrale grazie alla riattivazione di 17 posti letto di geriatria e 4 di neonatologia. A darne notizia nelle scorse ore è stato Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all'Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e Pesca, ai Parchi e Foreste della Regione Lazio, al termine dell'approvazione del provvedimento varato giunta del governatore Rocca: «Il piano di riordino della rete ospedaliera è una grande notizia per tutto il territorio regionale - dichiara in una nota l'esponente di FdI - Grazie alla lungimiranza del presidente Francesco Rocca e del direttore Andrea Urbani, l'offerta sanitaria diventa finalmente meno romano-centrica, trovando un nuovo equilibrio con i bisogni delle province e dell'area metropolitana, riportando abbondantemente sopra la media dei 3 posti letto ogni 1000 abitanti in tutte le zone fuori la Capitale». Righini poi continua entrando nel tema specifico dell'ospedale di Velletri: «Sono particolarmente soddisfatto per l'ospedale di Velletri, al quale si restituisce centralità. Al Colombo di Velletri - continua - verranno attivati 17 posti letto di geriatria, 4 di neonatologia e 2 di otorinolaringoiatria». In totale parliamo del ripristino di 23 posti letto: «Con il provvedimento approvato in Giunta, quindi, la sanità del Lazio compie un decisivo passo in avanti verso un sistema che risponda in maniera puntuale ai bisogni dei suoi cittadini anche attraverso il potenziamento e la riapertura di reparti di straordinaria importanza», ha concluso l'assessore Righini.