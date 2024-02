Domani (20 febbraio) alle ore 15 presso l'aula "F. Faggiana" dell'ICOT di Latina si terrà il "PatoCounselling" organizzato dal Direttore della U.O.C. di Patologia Clinica, la Prof.ssa Antonella Calogero.

Il relatore di questo incontro è la Dott.ssa Simonetta Buglioni dell'IRE IRCCS che parlerà della prevalenza delle principali alterazioni molecolari nel carcinoma polmonare e della Valutazione Bio-molecolare mediante metodica NGS su tessuto e Biopsia liquida.

Il tumore del polmone è la seconda neoplasia più frequente tra gli uomini (15% del totale dei tumori) e terza tra le donne (6%).

Nel 2020 ha contato in Italia circa 41 mila nuove diagnosi, con una netta prevalenza maschile (circa 28.000 casi rispetto ai 13.000 femminili). Nel 2021 ha causato 34 mila decessi e risulta in oncologia la prima causa di morte tra gli uomini e la seconda tra le donne.

La capacità di mimetizzarsi causa ritardo nella diagnosi: spesso è asintomatico o innesca una sintomatologia che viene confusa con quella di altre patologie e si presenta con diverse "identità". In particolare, nell'85% dei casi ci si trova di fronte ad un tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC, "non-small-cell lung cancer"), una forma che, a sua volta, nel 60% dei casi presenta specifiche alterazioni genetiche come per esempio la mutazione KRAS G12C, una delle più frequenti.

La ricerca scientifica ha portato allo sviluppo di test molecolari che si basano su metodiche avanzate, come la tecnologia NGS (Next Generation Sequencing), in grado di individuare le alterazioni genetiche a oggi rilevabili, eseguendo più analisi contemporaneamente su un unico campione di tessuto e su prelievo ematico (biopsia liquida) e quindi in tempi più brevi rispetto alle analisi sequenziali dei test standard. Questo rappresenta un importante vantaggio specie quando la neoplasia viene scoperta in stadio avanzato e si ha a disposizione una ridotta quantità di tessuto da poter analizzare.

Individuare l'identikit del tumore al polmone NSCLC è un fattore strategico perché consente in diversi casi di impostare terapie mirate, capaci di rallentare l'evoluzione della neoplasia.

La possibilità di ricorrere a un farmaco a bersaglio molecolare, nell'ambito di quella che viene chiamata "medicina di precisione", è destinata a cambiare la pratica clinica, offrendo nuove speranze a chi è stato colpito da questa forma di tumore polmonare. I più avanzati test di profilazione genomica rappresentano il primo passo per una diagnosi quanto più tempestiva e precisa possibile.