"Ho partecipato alla Conferenza dei Sindaci sulla sanità dove è intervenuto il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Ho apprezzato la schiettezza con cui ha affrontato il tema, non solo sulla situazione finanziaria della Regione, ma anche sulle cose da fare". Lo dichiara il sindaco di Sezze Lidano Lucidi che continua: "In particolare ho apprezzato la parte dell'intervento in cui parlava di voler investire sulla Provincia di Latina che non deve essere più in posizione subalterna a Roma, ma protagonista nel sistema sanitario regionale. È la prima volta che un Presidente di Regione partecipa a una Conferenza dei Sindaci, e questo è un fatto positivo perché ha dato a tutti la possibilità di confrontarsi su un tema così delicato. Nel mio intervento ho posto l'attenzione al fatto che nei Distretti sanitari della Provincia, già svantaggiati rispetto a quelli di Roma, il Distretto dei Monti Lepini è l'unico senza un pronto soccorso. Un territorio, quello dei Lepini, dove l'assistenza deve essere potenziata, perché la mancanza di un PS nel nostro distretto comporta un ulteriore congestionamento di Latina e Terracina, già in evidente difficoltà".