Dubbi non ce ne sono quasi più: Sabrina Cenciarelli è la candidata numero uno a diventare Commissario della Asl Latina, manca soltanto l'ufficialità attesa a breve. E' questione di ore ormai, giusto il tempo di formalizzare gli ultimi dettagli e arrivare alla firma dell'atto.

La nomina permetterà all'attuale direttore amministrativo dell'azienda sanitaria pontina di ricevere il testimone da Silvia Cavalli, prossima all'addio: il 22 marzo terminerà il mandato triennale dell'ormai quasi ex direttore generale, pronta per un nuovo incarico in una Asl romana.

Sabrina Cenciarelli, alla fine, ha messo un po' tutti d'accordo: da una parte Fratelli d'Italia che spingeva per Francesco Bevere, dall'altra Forza Italia che avrebbe preferito Pino Ciarlo. Claudio Fazzone ha messo il veto su Bevere, altrettanto ha fatto FdI per quanto concerne Ciarlo; ed ecco che si è fatta largo la candidatura di Sabrina Cenciarelli, un'opzione accettata da tutti i partiti del centrodestra.

FdI ha dato l'ok, stesso consenso positivo da parte della Lega, meno entusiasta Forza Italia che comunque la preferisce a Bevere. Sabrina Cenciarelli è laureata in Lettere e Scienze politiche, ha ricoperto l'incarico di direttore amministrativo alla Asl Roma 2, ed è stata coordinatrice dell'area Economica Finanziaria e della committenza e direttore di Gestione procedure d'acquisto e contratti sempre presso la Asl Roma 2. Curriculum importante, quindi, e una grande esperienza in materia di direzione dell'area Integrazione amministrativa, di Acquisizione Beni e Servizi, di Controllo di Gestione e Programmazione aziendale, che le ha permesso di diventare - da tre anni a questa parte - direttore amministrativo della Asl Latina.

Puntare su Sabrina Cenciarelli significa voler dare continuità al lavoro svolto dalla direzione generale nel triennio che va dal 2021 ad oggi, scegliendo una persona che conosce bene le dinamiche interne (ed esterne) del sistema sanitario pontino.

E costituisce la vittoria della corrente che ha sempre preferito una figura pontina, o comunque già radicata sul territorio, rispetto a quella che avrebbe voluto un Commissario proveniente dall'hinterland romano, ovvero una figura scelta tra professionisti di grande esperienza nel giro della sanità capitolina.