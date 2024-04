Riaprire i Punti di primo intervento non è poi così complicato, non lo sarebbe se la volontà politica fosse quella. Anche di questo si discuterà sabato 20 aprile in un interessante convegno che si terrà a Cori organizzato dal Comitato civico, dalla Direzione di Sis 118 in collaborazione con il Comune. Vi prenderanno parte, invitati, anche i sindaci degli altri sei comuni che si sono visti "trasformare" i Ppi in Pat. Nel frattempo, proprio il Comitato e la vice presidente del Sis 118, Rossella Carucci, hanno deciso di coinvolgere gli alunni delle scuole di cori in una riflessione sul diritto alla salute. Così oggi presso la scuola media di Cori, Rossella Carucci, Massimo Silvi e Lavinia Bianchi proporranno agli alunni della Chiominto, approfondimenti e giochi per capire cosa sia il diritto alla salute. «L'obiettivo - spiega Silvi - è promuovere la partecipazione di ragazze e ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Cori e Giulianello, in un percorso a valenza pedagogica e civica, approfondendo i temi della salute e del diritto alla salute. Condivideremo le tematiche della salute, della prevenzione, del pensiero ecologico e della sostenibilità ambientale e soggettiva, in ottica di comunità-educante. Proporremo una attività laboratoriale di narrazione in gruppi. Le ragazze e i ragazzi realizzeranno un artefatto cognitivo (mappa mentale e/o presentazione) che restituisca il senso della giornata». Il risultato di questo lavoro sarà quindi presentato ed esposto proprio durante il convegno del 20 aprile.