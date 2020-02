L'importanza della memoria proattiva. Il premio Alessandro Laganà è stato assegnato al professore Alessandro Maria Vannucchi. Una bella cerimonia quella che si è tenuta presso il Goretti di Latina in ricordo di Alessandro Laganà, il giovane avvocato scomparso a soli 30 anni che ha lasciato un segno indelebile per il suo impegno al servizio della comunità. Il suo nome viene ricordato in maniera attiva, grazie ai tanti volontari che si impegnano nell'associazione che porta il suo nome. L'associazione Alessandro Laganà realizza numerose attività solidali e annualmente conferisce un premio per la lotta contro la leucemia. Il riconoscimento è stato consegnato per la prima volta nel 2009 ed è stato attribuito a personalità del mondo accademico e scientifico che si sono distinte nella lotta alle leucemie e nelle attività di sensibilizzazione sulle esigenze di prevenzione e cura delle neoplasie ematologiche. La cerimonia si aperta con le parole dell'avvocato Giulio Vasaturo che ha ricordato il valore e l'impegno civile del collega scomparso. A seguire ci sono stati gli interventi di Antonella Calogero, responsabile della UOS di diagnostica molecolare oncologica e quello della Vice Sindaco Paola Briganti che ha portato i saluti della città di Latina, evidenziando quanto sia importante la memoria nella costruzione di un'identità collettiva. Presenti in sala anche il direttore del Goretti Sergio Parrocchia, numerosi medici, infermieri ed avvocati, per loro è intervenuto uno dei sub commissari dell'Ordine, Giacomo Viola. Ad elencare le qualità del vincitore, invece, è stato Giuseppe Cimmino a sua volta insignito del premio nella scorsa edizione. Vannucchi professore, all'Università di Firenze, nel dipartimento di medicina sperimentale e clinica ha al suo attivo oltre 450 pubblicazioni scientifiche. Ematologo di fama internazionale ha contribuito con la sua attività a importanti scoperte nel campo delle malattie mieloproliferative croniche. Il vincitore ha esposto ai presenti un' accurata relazione sul tema. A consegnare il riconoscimento, Giovanni Sillitti, presidente dell'associazione.