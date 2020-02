Tra questi c'è il video che pubblichiamo oggi, arricchito da un'infografica molto esaustiva e di facile ed agevole lettura, che indica i dieci comportamenti da seguire - provenienti direttamente dal Ministero della Salute - per circoscrivere il contagio.

A tal fine il Dipartimento per l'informazione e l'editoria sta realizzando alcuni materiali di comunicazione rivolti a tutti i cittadini, finalizzati a fornire informazioni asseverate e di provenienza istituzionale sui comportamenti da adottare per circoscrivere e ridurre la diffusione del virus.

Limitare la diffusione del nuovo coronavirus: è l'obiettivo primario del Ministero della Salute che in questa fase, superato il momento più critico del diffondersi dell'infezione, con la grande paura prima e la psicosi che ne è seguita poi, sta ora intensificando la propria azione nel campo della prevenzione.

