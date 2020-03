"La nuova app 'LazioDrCovid' ha registrato un vero boom di accessi". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Oltre 20 mila le persone che hanno scaricato l'applicazione e 1.017 i medici di medicina generale che si sono collegati, di cui: 201 Asl Roma 1, 203 Asl Roma 2, 116 Asl Roma 3, 69 Asl Roma 4, 151 Asl Roma 5, 161 Asl Roma 6, 21 Asl di Viterbo, 13 Asl di Rieti, 53 Asl di Latina e 29 Asl di Frosinone. La prossima settimana partirà anche per i medici del servizio di prevenzione e sanità pubblica, gli specialisti e i pediatri di libera scelta. Questo sistema di telemonitoraggio e sorveglianza è importante nella gestione dell'emergenza e sarà una piattaforma indispensabile nel futuro per seguire le malattie croniche".

